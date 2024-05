Rusiya Prezidenti Vladimir Putin İranın Ali Rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xameneiyə Prezident İbrahim Rəisinin həlak olması ilə bağlı başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri məlumat yayıb.

