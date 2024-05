Göbələyin bilmədiyiniz faydaları

Göbələklər zülal və karbohitratlarla, aminturşularla, B, C, E, PP, D, fosfor, kalium, sink, dəmir, fol turşusu ilə zəngindir. Həmçinin göbələk az kalorili qida olduğuna görə, rahat arıqlamağa kömək edir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən göbələyin faydalarını təqdim edir:

- Hüceyrə yaşlanmasının qarşısını alır

- Xolesterolu aşağı salır

- Bağırsaq sağlamlığı üçün faydalıdır

- Maddələr mübadiləsinə müsbət təsir edir

- Kilo itkisini dəstəkləyir

- Saç, dırnaq və diş sağlamlığı üçün vacibdir

- Bədənin su balansını qoruyur

- Əzələ və sinir sisteminin düzgün işləməsini təmin edir

- B12 mənbəyidir.

