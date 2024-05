Latviya prezidenti Eqils Levits COP29-da iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Latviya Seyminin sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən deyib.

