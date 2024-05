Azərbaycan millisi beynəlxalq turnirdə iştirak edəcək

19 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi yoldaşlıq turnirində iştirak edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu AFFA-nın mətbuat xidməti açıqlayıb.

İyunun 3-dən 11-dək keçiriləcək turnirə Moldovanın Tiraspol şəhəri ev sahibliyi edəcək. Millimizin rəqibləri Qazaxıstan, Türkiyə və Moldova yığmaları olacaq.

U-19 Qazaxıstan və Moldovadan olan həmyaşıdları ilə Tiraspolun “Şerif” stadionunda, Türkiyənin U-20 komandası ilə Benderin “Dinamo” stadionunda qarşılaşacaq. Tiraspoldakı matçlar Bakı vaxtı ilə 20:30-da, digər qarşılaşma 18:00-da başlayacaq.

Heyətin formalaşması məqsədilə mayın 22-23-də Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində seleksiya xarakterli oyunlar keçiriləcək. U-19 mayın 27-dən iyunun 2-dək Bakıda təlim-məşq toplanışı keçəcək.



4 iyun

20:30. Azərbaycan (U-19) - Qazaxıstan (U-19)



7 iyun

18:00. Azərbaycan (U-19) - Türkiyə (U-20)



10 iyun

20:30. Azərbaycan (U-19) - Moldovanın (U-19)

