XİN-də çalışan diplomatların sayı, gender bölgüsü açıqlandı

Xarici İşlər Nazirliyində çalışan diplomatların gender bölgüsü açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, bu gün Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılan “Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 2023-cü il üzrə Məlumatı”nda əksini tapıb.

Qeyd edilib ki, 2022-ci illə müqayisədə səfir qadınların sayı 1 nəfər azalıb, səfir kişilərin sayı 6 nəfər artıb. Müşavir qadınların sayı 10-dan 12-yə qalxıb, müşavir kişilərin sayı 66-dan 71-ə qalxıb. Beləliklə, hazırda 2 nəfər qadın səfir və 62 nəfər kişi səfir var. Daimi nümayəndə, təmsilçilik ofisinin rəhbəri, müşavir elçilərimiz arasında qadın yoxdur. Xüsusi tapşırıqlar üzrə səfirlərimizin də 6-sı kişidir və qadın xüsusi tapşırıqlar üzrə səfirimiz yoxdur.

