İran Prezidenti İbrahim Rəisinin helikopter qəzasında həlak olması ilə əlaqədar Pakistanda matəm günü elan olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmçinin Suriyada da üçgünlük matəm elan edilib. Hindistan Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, İrandakı helikopter qəzası ilə bağlı ölkədə matəm elan olunub. Bununla yanaşı, İraq və Livanda da matəm elan edilib.

