Səhiyyə naziri Teymur Musayevin müvafiq əmrinə əsasən Rüstəm Rəşidoviç Talışinskiy Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunun Baş direktor vəzifəsinə təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Milli Hematologiya və Transfuziologiya Mərkəzinin Müşahidə Şurasının Qərarı ilə Sərdar Əjdər oğlu Əsədov Mərkəzin İcraçı direktoru vəzifəsinə təyin edilib.



