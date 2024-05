Dünyada bazar dəyəri ən böyük kriptovalyuta olan bitkoin son 24 saatda 11,7% bahalaşıb.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı "CoinMarketCap" məlumat yayıb. Hazırda bitkoinin qiyməti 71,081 dollardır.

Məlumata görə, bitkoinin qiyməti son 5 həftədə ilk dəfə 70 min dolları ötüb.

