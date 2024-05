Azərbaycanın MDB ilə ticarət dövriyyəsi açıqlandı

Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanla MDB ölkələri arasında 1 milyard 917 milyon 636 min ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatları baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib.

Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,3 % azdır.

Hesabat dövründə MDB ölkələri ilə ticarət əməliyyatları ölkənin ümumi ticarət dövriyyəsinin 32,3 %-ni təşkil edib.

Bu dövrdə Azərbaycanın ticarət dövriyyəsinin dəyəri azalan sıra üzrə Rusiya ilə 1 milyard 308 milyon 456 min ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 5,7 % az), Ukrayna ilə 152 milyon 922 min ABŞ dolları (44,6 % çox), Türkmənistanla 150 milyon 614 min ABŞ dolları (49,2 % az), Belarusla 137 milyon 63 min ABŞ dolları (22,1 % çox), Qazaxıstanla 87 milyon 269 min ABŞ dolları (47,9 % az), Özbəkistanla 50 milyon 944 min ABŞ dolları (6,9 % az), Qırğızıstanla 24 milyon 728 min ABŞ dolları (2,7 dəfə çox), Moldova ilə 3 milyon 422 min ABŞ dolları (15,3 % az), Tacikistanla 2 milyon 208 min ABŞ dolları (78,2 % çox) olub.

Dörd ayda Azərbaycandan Rusiyaya 325 milyon 478 min ABŞ dolları (illik müqayisədə 6,9 % az), Ukraynaya 50 milyon 288 min ABŞ dolları (66,1 % çox), Türkmənistana 25 milyon 679 min ABŞ dolları (8,7 % az), Belarusa 12 milyon 861 min ABŞ dolları (27,3 % çox), Qazaxıstana 16 milyon 961 min ABŞ dolları (53,3 % az), Özbəkistana 8 milyon 190 min ABŞ dolları (47,7 % az), Qırğızıstana 21 milyon 498 min ABŞ dolları (2,9 dəfə çox), Moldovaya 1 milyon 377 min ABŞ dolları (41,3 % az), Tacikistana 1 milyon 916 min ABŞ dolları (55,3 % çox) dəyərində məhsul ixrac edilib.

Ölkənin ümumi ixracında Rusiya 3,98 %, Ukrayna 0,62 %, Türkmənistan 0,31 %, Belarus 0,16 %, Qazaxıstan 0,21 %, Özbəkistan 0,1 %, Qırğızıstan 0,26 %, Moldova 0,02 %, Tacikistan 0,02 % paya sahib olub.

Yanvar-apreldə Azərbaycana Rusiyadan 982 milyon 978 min ABŞ dolları (20,5 % çox), Ukraynadan 102 milyon 634 min ABŞ dolları (2,5 dəfə çox), Türkmənistandan 124 milyon 935 min ABŞ dolları (93,8 % çox), Belarusdan 124 milyon 202 min ABŞ dolları (1,7 dəfə az), Qazaxıstandan 70 milyon 308 min ABŞ dolları (5 % az), Özbəkistandan 42 milyon 754 min ABŞ dolları (14,7 % az) Qırğızıstandan 3 milyon 230 min ABŞ dolları (25,3 % çox), Moldovadan 2 milyon 45 min ABŞ dolları (36,8 % az), Tacikistandan 292 min ABŞ dolları (59,6 % az) dəyərində məhsul idxal edib.

Ölkənin ümumi idxalında Rusiya 17,99 %, Ukrayna 1,88 %, Türkmənistan 2,29 %, Belarus 2,27 %, Qazaxıstan 1,29 %, Özbəkistan 0,78 %, Qırğızıstan 0,06 %, Moldova 0,04 %, Tacikistan 0,01 % paya sahib olub.

