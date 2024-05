Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən cüdo üzrə dünya çempionatının qalibi Hidayət Heydərov vətənə qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, idmançını hava limanında gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, habelə idman xadimləri, jurnalistlər və cüdo həvəskarları qarşılayıblar.

Xatırladaq ki, Azərbaycan yarışda 11 cüdoçu ilə təmsil olunur. Mayın 20-də Hidayət Heydərov (73 kq) dünya çempionu olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.