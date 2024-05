Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Tərtər rayonu Həsənqaya kəndi ərazisində 1965-ci il təvəllüdlü Hacıyev Arzu Nəcəf oğlu minalardan təmizlənməmiş ərazidə heyvan otararkən minaya düşüb. O, aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib.



Metbuat.az vəfat edən şəxsin görüntüsünü təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.