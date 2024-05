Azərbaycanda sabiq tabor komandiri həbs edildi

Bakı Hərbi Məhkəməsində rüşvət almaqda təqsirləndirilən N saylı hərbi hissənin sabiq tabor komandiri Elnur Əliyevin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hakim Rafiq Abbasovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunub.

Məhkəmənin hökmü ilə, E. Əliyev 5 il azadlıqdan məhrum edilib və məhkəmə zalında həbs olunub.

Xatırladaq ki, E. Əliyev cinayət məcəlləsinin 311.2-ci (vəzifəli şəxs tərəfindən qanunsuz hərəkətlərə görə rüşvət alma) maddəsi ilə ittiham olunub. O, məhkəmə istintaqı dövründə azadlıqda olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.