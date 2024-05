Çörəyin qiymətində artım gözlənilir?

Azərbaycanda un bahalaşıb. Belə ki, aprel ayında 50 kiloqramlıq unun qiyməti 25 manat 5 qəpik təşkil edib. Bu ay isə qiymət 27 manat 35 qəpiyə qədər artıb. Bu artım ölkədə çörəyin qiymətinə təsir göstərəcək?

Mövzu ilə bağlı Metbuat.az-a danışan iqtisadçı ekspert Xalid Kərimli deyib ki, çörəyin qiymətində hələki bahalaşma olmayacaq:

"Bahalaşma var, amma ciddi deyil. Ona görə də, çörəyin qiymətinin qalxması gözlənilmir. Amma ciddi bahalaşma olsa, qiymətə təsir edə bilər.

Fevral-mart aylarında çörəyin qiyməti kəskin ucuzlaşmışdı. Mayın əvvəlində bu ucuzlaşma aradan qalxdı. Çünki, çörəyin maya dəyərində təkcə un iştirak eləmir. Burada işçilik, logistik xərclər, digər daşıma xərcləri də rol oynayır".

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.