ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin faiz dərəcələrinin daha da sərtləşdirilməsinə dair müzakirələri neft qiymətlərini ucuzlaşdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Brent" markalı neftin iyul müqaviləsində bir barelin qiyməti 46 sent və ya 0,6% ucuzlaşaraq 81,44 dollar olub.

"WTI" markalı neftin iyun müqaviləsində bir barelin dəyəri isə 54 sent və ya 0,7% azalaraq 77,03 dollar olub.

