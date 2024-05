Daha bir ölkə prezidenti COP29-a qatılacaq

Prezident İlham Əliyev Tacikistan prezidentini COP29-da iştirak etmək üçün Azərbaycana dəvət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Tacikistan Respublikasının prezidenti Emoməli Rəhmonla mətbuata bəyanatında deyib.

“İlin sonunda Emoməli Şaripoviç yenidən ölkəmizə səfər edəcək, biz bir daha bütün məsələləri nəzərdən keçirəcək və verilən tapşırıqların yerinə yetirilməsinə nəzarət edəcəyik. Mən Tacikistan prezidentini noyabrda keçiriləcək iqlim konfransında iştiraka dəvət etdim. Bu dəvət qəbul olundu. Biz bu beynəlxalq tədbirin keçirilməsinə fəal hazırlaşırıq və Tacikistanın aktiv iştirakını gözləyirik. Əminəm ki, tacik dostlarımız bu konfransın uğurla keçirilməsinə və yaxşı nəticələr əldə edilməsinə böyük töhfə verəcəklər”, - dövlət başçısı deyib.

