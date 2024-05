Afrika ölkələrinin birində keçirilən tədbirlərdə 2 nəfərin üzünün göstərilməməsi sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub.



Metbuat.az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, yayımlanan videoda həmin şəxslərdən birinin ötən ilin avqustunda təyyarə qəzasında ölən Yevgeni Priqojinin olduğu iddia edilir.

Videonun “Vaqner” özəl hərbi şirkəti tərəfindən yayılması da iddiaları gücləndirib.

