Bu bürclər üçün şanslı günlər başlayır

Buğa bürcündə yeni ay və Əqrəb bürcündə tam ay sizi yeni yollar açmağa və artıq inkişafa rəvac verməyən hər şeydən qurtulmağa təşviq edəcək.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən bildirir ki, astroloqlar Yupiter və Uranın Buğa bürcündə nadir bir nöqtədə birləşəcəyini vurğulayırlar - bu səmavi hadisə 12 ildən bir baş verir. Kosmik uyğunlaşma Yupiterin genişliyini və müdrikliyini Uranın yenilik və dəyişiklik istəyi ilə birləşdirir, yaradıcı və transformasiya enerjisinin artmasına səbəb olur.

Günəş bürcünüzə doğru hərəkət edərkən, şəxsi təkamül və özünü kəşf dövrünü müjdələyən 1-ci şəxsiyyət evinizi işıqlandırır. Adətən qəfil dəyişiklikləri sevmirsiniz və bir macəraya qərar verməzdən əvvəl üç dəfə düşünəcəksiniz - bununla belə, qərar vermək çətin olacaq. Mövsümünüzdə səma tranzitləri istər-istəməz aktivliyin artmasına səbəb olacaq və hərəkətə təkan verəcək.

Bu dövr yeni yollar aça biləcək əhəmiyyətli imkanlar vəd edir. Üstəlik, Mars Balıqların xəyalpərəst sularından Qoçun dominant sferasına doğru hərəkət etdikcə, şəfa vermək və başqalarına kömək etmək istəyiniz artacaq. Bu dəyişiklik altruistik istəkləri və şəxsi inkişaf layihələrini aktivləşdirir.

Şir

Buğa mövsümü 10-cu karyera evinizi və ictimai imicinizi işıqlandırır. Qazanc, peşəkar yüksəliş və özünü həyata keçirmə məsələləri ön plana çıxacaq. İdeyalarınız çox yenilikçi və yaradıcı olacaq - onlar mütləq nüfuzlu insanlar tərəfindən nəzərə alınacaq və bu, karyeranızda sürətli artıma səbəb olacaq.

Çoxdan səy göstərdiyiniz irəliləyişlər və tanınma gözləyin. Bununla belə, Əqrəb bürcündə Tam Ay peşəkar səyləriniz və şəxsi həyatınız arasında tarazlığa ehtiyacı vurğulayacaq.

Mars və Qoçun tranziti sizi yeni yollar kəşf etməyə və üfüqlərinizi genişləndirən fürsətlərdən istifadə etməyə təşviq edir. Bu güclü potensial dövründən faydalanın və onu düzgün istiqamətə yönəldin.

Əqrəb

Buğa mövsümü 7-ci tərəfdaşlıq evinizə təsir edəcək. Bu dövr təkcə romantik həyatınızda deyil, həm də yaxın dostlarınız, iş ortaqlarınız və hətta rəqiblərinizlə münasibətlərinizdə də əhəmiyyətli dəyişikliklər vəd edir.

Bu zaman Yupiter və Uranın birləşməsi macəra ruhunu ilhamlandırır. Buğa bürcündə yeni ay yeni niyyətlər qurmaq və perspektivi müəyyən etmək üçün mükəmməl vaxtdır. Həqiqətən nə istədiyinizi düşünün və əlaqələrinizdən tələb edin. 1-ci şəxsiyyət evinizi işıqlandıran Əqrəb Bürcünün Tam Ayı dərin şəxsi vəhyə dəvət edir.



