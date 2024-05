Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) prezidenti Rövşən Nəcəf Hindistanın "ONGC Videsh Limited" şirkətinin baş icraçı direktoru Racarşi Qupta ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) yayıb.

Qeyd olunub ki, görüşdə iki şirkət arasında mövcud və gələcək əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib.

