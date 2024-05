"Real" Ardanı ehtiyatda saxlayacaq ulduz futbolçunu transfer edir

“Real Madrid” "Bayer Leverkuzen"in futbolçusu Florian Virtzi transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Endrikdən sonra Kilian Mbappeni heyətinə qatacaq ispan nəhəngi futbolçu karyerasına son qoyacaq Toni Kroosun yerinə transfer etməyəcək. “AS” qəzetində yer alan xəbərə görə, Karlo Ançelotti bu mövsüm 4-3-1-2 sxemində 10 nömrəli mövqedə çıxış edən Jude Bellinqhemi yeni mövsümdən Kroosun mövqeyində oynatmaq istəyir. Ançelotti Bellinqhemin yerində isə Florian Virtzi oynatmaq istəyir. Bu transfer isə Arda Gülerin ehtiyatda qalmasına səbəb ola bilər.

Qeyd edək ki, Florian Virtz bu mövsüm “Bayer Leverkuzen”də Bundesliqada 18 qol vurub və 20 məhsuldar ötürmə edib.

