Lavrov Rusiyanın Ermənistandakı səfirinin Moskvaya çağırılmasını şərh etdi

Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov ölkənin Ermənistandakı səfiri Sergey Kopırkinin Moskvaya çağırılmasını şərh edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Səfirlər vaxtaşırı məsləhətləşmələr üçün gəlirlər”, - o deyib.

Ermənistan səfirinə məsləhətləşmələr üçün Moskvadan İrəvana getməsinin tövsiyə olunub-olunmayacağı ilə bağlı suala Lavrov belə cavab verib: “Elan edilən hər şey artıq elan olunub. Məsləhətçilər, birinci katiblər, attaşelər gəlirlər”.

Qeyd edək ki, mayın 24-də Rusiyanın Ermənistandakı səfiri Sergey Kopırkin məsləhətləşmələr üçün Moskvaya çağırılıb.

