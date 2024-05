Azərbaycanın 2024-cü il üzrə dövlət büdcəsində İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin öhdəliyinin 13,865 milyard manatdan 15,27 milyard manata, Dövlət Gömrük Komitəsinin öhdəliyinin isə 5,9 milyard manatdan 6,4 milyard manata çatdırılması nəzərdə tutulur.

Metbuat.az bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

Beləliklə, vergi-gömrük orqanlarının büdcə öhdəliyi 1,905 milyard manat artırılır.

