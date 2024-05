Mehriban Ələkbərzadəyə Dövlət Mükafatı verilib.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sərəncam imzalayıb.

Sənəddə qeyd olunub ki, Dövlət Mükafatı M.Ələkbərzadəyə teatr rejissorluğu sahəsində fəaliyyətinə görə verilir.

