Azərbaycanda seçicilərin sayı açıqlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir Pənahov MSK-nın bu gün keçirilən iclasında deyib ki, ölkədə səsvermə hüququ olan 6 milyon 326 min 764 şəxs var.

Onların 47.55 faizi kişi, 52.45 faizi isə qadınlardır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.