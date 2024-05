Azərbaycan millisinin heyəti açıqlandı

İyunun 7-də Albaniya, 11-də isə Qazaxıstana qarşı beynəlxalq yoldaşlıq görüşü keçirəcək Azərbaycan milli komandasının heyəti açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, heyətdə aşağıda adları qeyd olunan futbolçular yer alıb:

Şahruddin Məhəmmədəliyev ("Adana Demirspor", Türkiyə), Rəşad Əzizli ("Qəbələ"), Rza Cəfərov ("Neftçi"), Mehdi Cənnətov ("Sumqayıt"), Elvin Bədəlov ("Sumqayıt"), Bədavi Hüseynov ("Qarabağ"), Qismət Alıyev ("Zirə"), Rahil Məmmədov LKS Lodz (Polşa), Elvin Cəfərquliyev ("Qarabağ"), Anton Krivotsyuk ("Daejon Hana" Cənubi Koreya), Amin Seydiyev ("Sabah"), Bəhlul Mustafazadə ("Qarabağ"), Toral Bayramov ("Qarabağ"), Aleksey İsayev ("Qarabağ"), Çoşqun Diniyev ("Umraniyespor" Türkiyə), Emin Mahmudov ("Neftçi"), Elvin Camalov ("Sabah"), Emil Səfərov ("Qəbələ"), Vüsal İsgəndərli ("Boluspor" Türkiyə), Emil Mustafayev ("Polissya" Ukrayna), Ceyhun Nuriyev ("Zirə"), Mahir Emreli ("Dinamo" Zaqreb, Xorvatiya), Musa Qurbanlı ("Yurqorden" İsveç), Ramil Şeydayev ("Kocaelispor" Türkiyə).

Qeyd edək ki, komandamız hər iki matçını Macarıstanın Sombatxey şəhərindəki “Haladas SportKomplexum”da keçirəcək. Albaniya ilə oyun Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da, Qazaxıstanla qarşılaşma isə saat 18:00-da başlayacaq.

