Azərbaycanın sabiq müdafiə naziri Dadaş Rzayev vəfat edib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları sosial şəbəkədə məlumat paylaşıb.Onun 88 yaşında uzunsürən xəstəlikdən dünyasını dəyişdiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, general-mayor D.Rzayev 20 fevral 1993-cü ildən həmin ilin 17 iyununadək müdafiə naziri vəzifəsində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.