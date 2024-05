Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Brüsselə gedib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

S.Papikyanın səfəri işgüzar xarakter daşıyır.

