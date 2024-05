Blinken Azərbaycanı təbrik etdi

ABŞ dövlət katibi Antoni Blinken 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin saytında yerləşdirilən təbrikdə deyilir.

“ABŞ adından Azərbaycan xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edirəm. Biz son 32 il ərzində təhlükəsizlik və enerji əməkdaşlığı ilə bağlı qarşılıqlı maraqlara əsaslanan tərəfdaşlıq münasibətləri formalaşdıran Azərbaycanla münasibətlərimizi yüksək qiymətləndiririk. Bu sahələrdə, eləcə də iqlim dəyişikliyi və “yaşıl enerji”yə keçid kimi getdikcə daha vacib olan qlobal problemlər üzrə qarşılıqlı fəaliyyətimizi dərinləşdirmək imkanını da yüksək qiymətləndiririk”, - o bildirib.

