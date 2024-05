"Youtube" yeni funksiyanı aktivləşdirməyə hazırlaşır.



Metbuat.az "Webtekno"ya istinadən xəbər verir ki, funksiya nəticəsində brauzerdə reklam əngəlləyicilərdən istifadə olunursa, "Youtube"də video izləmək mümkün olmayacaq.

Videonun açılması üçün reklam əngəlləyicinin silinməsi və ya deaktiv edilməsi lazım gələcək.

Funksiya hazırda sınaq mərhələsindədir.

