Fransanın Azərbaycandakı səfiri Ann Buayon Azərbaycanı 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, "X" paylaşım edib.

"Fransanın səfirliyi adından Azərbaycan xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edirəm. Azərbaycana sülh və firavanlıq dolu gələcək arzulayıram. Milli günün mübarək olsun!", - deyə paylaşım edib.

