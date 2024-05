Xəbər verdiyimiz kimi mayın 24-ü Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, Qazax rayonunun Bağanıs Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrımlı və Qızılhacılı kəndlərinin Azərbaycana qaytarılması təmin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “REAL TV” Qazaxın Aşağı Əskipara kəndinin görüntülərini yayımlayıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.