Pakistanda avtobusun qəzaya uğraması nəticəsində azı 28 insan həlak olub, 20-yə yaxın insan isə yaralanıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, hadisə ölkənin Bəlucistan əyalətində baş verib. Ölənlər arasında qaın və uşaqların olduğu bildirilir.

Qəzanın baş verməsinə səbəb avtobusunun təkərinin partlaması olub.



