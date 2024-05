Vinsan Kompani "Bavariya"nın baş məşqçisi təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Börnli"ni çalışdıran 38 yaşlı belçikalı mütəxəssislə müqavilə 2027-ci ilin yayına kimi nəzərdə tutulub.

Daha əvvəl "Bavariya"nın Kompani üçün "Bernli"yə 10-15 milyon avro ödəyəcəyi bildirilirdi. Kompani bu mövsüm "Bavariya" ilə heç bir kubok qazana bilməyən Tomas Tuxeli əvəzləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.