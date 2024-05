Tanınmış bloqer ağır qəzaya düşüb.

Metbuat.az Milli.az-a istinadən bildirir ki, aktrisa kimi də fəaliyyət göstərən qalmaqallı bloqer Günay Mehdiyeva "Nissan" markalı avtomobili ilə qəza törədib. Bloqer qəza nəticəsində yüngül bədən xəsarətləri alıb.

O, hazırda xəstəxanadadır.

Qeyd edək ki, bloqer bir müddət əvvəl ərinə xəyanət qalmaqalı ilə bütün diqqətləri öz üzərinə çəkmişdi. O, ərinin onu şantaj etdiyini iddia edirdi.

