Rusiyalı aktrisa Anastasiya Zavorotnyuk vəfat edib.

Metbuat.az lenta.ru-ya istinadən xəbər verir ki, 53 yaşlı aktrisa bu gecə vəfat edib.

O, uzun müddətdir, beyin xərçəngindən əziyyət çəkirdi.

