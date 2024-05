“WhatsApp” gözlənilən funksiyanı təqdim etməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, yeni özəllik sayəsində statusta 1 dəqiqəyə qədər səs yazısı paylaşmaq mümkün olacaq.

Eyni zamanda, şirkət başqa bir özəllik üzərində də çalışır. Bu özəllik sayəsində statusların kimlər tərəfindən görünüb-görünməməsini istifadəçi öz seçə biləcək.

