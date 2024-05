Unibank təmir - tikinti işləri ilə bağlı tender keçirir

Unibank KB təmir - tikinti işləri üçün tender keçirir. Tenderdə iştirak etmək istəyənlər qiymət təkliflərini bağlı və möhürlənmiş zərfdə Tender komissiyasının sədri Faiq Zeynalovun adına göndərməlidirlər. Zərflərin qəbulu üçün son tarix 06.06.2024-ci il, saat 12.00-dır.

Ünvan: R.Behbudov 55, Unibankın Baş ofisi.

Qeyd: Tenderdə qalib gələn şirkət həmin alqı-satqı ilə bağlı hesabı “Unibank” KB ASC-də açmalıdır.

Texniki şərtlərlə unibank.az saytında (https://unibank.az/az/news/retail/1283/unibank_temir_tikinti_ishleri_uchun_tender_kechirir) tanış ola bilərsiniz.

Bu şərtlər təmir-tikinti işləri üçün tələb olunan ən minimal tələblərdir. Təkliflərdə icra müddəti və markalarının qeyd olunması mütləqdir.

Hər bir şirkət sənədlər toplusuna tövsiyə məktublarını əlavə etməlidir.

Tenderin şərtləri ilə bağlı hansısa sual yaranarsa, Elchin.Salamov@unibank.az ünvanına məktub yazaraq, dəqiqləşdirmək olar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.