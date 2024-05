Rus Pravoslav Kilsəsinin Müqəddəs Sinodunun bu gün keçirilən iclasında Bakı və Azərbaycan yeparxiyasının yepiskopu vəzifəsinə seçkilər keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rus Pravoslav Kilsəsinin Müqəddəs Sinodunun saytında məlumat yerləşdirilib.

Belə ki, sözügedən vəzifəyə Stavropol Yeparxiyasının din xadimi iqumen Aleksi Smirnov seçilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.