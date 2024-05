ABŞ Ermənistan, Moldova və Ukraynaya hərbi müşavirlərini göndərdi

ABŞ hərbi məsləhətçiləri Ermənistan, Moldova və Ukraynanın müdafiə nazirliklərinə, eləcə də Balkan dövlətlərin hakimiyyət orqanlarının tələbi ilə bu ölkələrin müvafiq qurumlarına göndəriliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, müşavirlər nazirlikləri və silahlı qüvvələri ABŞ modeli ilə uyğunlaşdırmalı, Rusiya modelindən uzaqlaşdırmalıdırlar. Belə ki, bu ölkələrin səlahiyyətliləri Moskvanın təsir orbitindən çıxmaq istəyirlər.

Bildirilib ki, özəl qurum tərəfindən həyata keçirilən bu mülki-hərbi əməliyyat son nəticədə yenilənmiş ordular üçün gələcək satınalmaların hazırlanmasına kömək edəcək.

