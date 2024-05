Türkiyənin ilk astronavtı Alper Gezeravcı qəzaya düşüb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, o, Kocaeli şəhərindən İstanbul istiqamətində gedərkən avtobusla toqquşub.

Qəza nəticəsində Alper Gezeravcı yüngül xəsarət alıb. Ona ilkin tibbi yardım göstərilib, vəziyyətinin yaxşı olduğu qeyd edilib.

