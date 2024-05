Azərbaycanda daha bir vəzifəli şəxs dünyasını dəyişib.

Metbuat.az Yenisabah.az-a istinadla xəbər verir ki, İsmayıllı rayon icra hakimiyyətinin başçısının Gəraybəyli kənd inzibati dairəsi üzrə nümayəndəsi Rüstəm Babayev vəfat edib. Bu barədə onun dostları sosial şəbəkə hesablarında məlumat yayıblar.

Onlar Rüstəm Babayevi vəzifəsinin öhdəsindən bacarıqla gələn təcrübəli dövlət məmuru kimi xarakterizə ediblər.

Allah rəhmət eləsin.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.