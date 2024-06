Bu həftəsonu bürcləri nələr gözləyir? - Pul, sevgi, yeni qərarlar

Astroloqlar həftəsonu ulduzları xəbərdar ediblər. Bürclər iyun ayında əhval-ruhiyyələrini yüksək tutmaq, hər işin öhdəsindən layiqincə gəlmək istəyirlərsə, xırda şeylərə diqqət yetirməsələr daha yaxşıdır.

Metbuat.az bu barədə olan ətraflı proqnozu təqdim edir:

Qoç

Qlobal məsələləri müzakirə edib məsuliyyətli qərarlar qəbul etmək lazım deyil.

Buğa

Səhər ünsiyyətlərində həmişəkindən daha əsəbi və sərt ola bilərsiniz. Başqaları ilə münasibətinizi korlamaq istəmirsinizsə, çox məsuliyyət götürməyin.

Əkizlər

Bütün problemləri bir anda bitirməyə çalışmasanız, gün əlverişli olacaq. Prioritetləri təyin edin, plan qurun və tədricən hərəkət edin və hər şey uğurla nəticələnəcək. Ailə üzvlərini işinizə cəlb edin, onların köməyi çox faydalı olacaq. Xüsusilə maliyyə məsələlərində tələsik qərarlar verməkdən çəkinin, əks halda kiçik itkilərlə üzləşəcəksiniz. Yeni əlaqələrə açıq olan Əkizlər işgüzar münasibətləri romantik münasibətlərə çevirmək fürsəti əldə edəcəklər.

Xərçəng

Əgər təfərrüatlara diqqət yetirməsəniz, çox şey əldə edəcəksiniz. Fiziki iş və ya idman məşqi böyük zövq gətirəcək. Qohumlar və ailə üzvləri ilə mübahisə etməməyə çalışın.

Şir

Bəzi Şirlər təmir haqqında düşünəcəklər. Yaxşı, gün buna hazırlaşmaq üçün olduqca uyğundur.

Ailə üzvləri işlərinizə qarışmağa çalışacaqlar. Narahatlıqlara baxmayaraq, istirahət etmək üçün kifayət qədər vaxtınız olacaq. Romantik görüş xoş emosiyalar gətirəcək və uzun müddət yaddaşınızda qalacaq.

Qız

Səhər bir az gərgin görünəcək, amma getdikcə hər şey düzələcək. Ailə üzvləri ilə ünsiyyətdə təmkinli olun. Təsərrüfat işləri və digər gündəlik işlərlə məşğul olun. Bu prosesdə qəmli fikirlərdən yayınacaqsınız və daha optimist əhval-ruhiyyədə olacaqsınız.

Dolça

Qarşınızda maraqlı imkanlar açılacaq, əsas odur ki, onları əldən verməyin. Gün ünsiyyət, yeni əlaqələr qurmaq və köhnələrini bərpa etmək üçün əlverişlidir.

Əqrəb

Əgər təfərrüatlara diqqət yetirməsəniz, planlaşdırdığınız hər şeyə nail olacaqsınız. Boş söhbətlərdən və dedi-qodulardan çəkinin. Bu gün böyük alış-veriş etməsəniz daha yaxşıdır.

Oxatan

Bütün planlarınız gerçəkləşməyəcək. Ona görə də özünüzdən çox şey tələb etməyin və diqqətinizi adi şeylərə yönəldin. Vacib qərarların qəbulunu daha əlverişli günə təxirə salmaq daha yaxşıdır. Əgər ictimai nəqliyyatla harasa gedirsinizsə, yolda əlavə vaxt ayırın, gözlənilməz gecikmələr ola bilər.

Oğlaq

Vəsvəsələrə təslim olmayın. Əks təqdirdə, yaxınlarınızla münasibətləri pozmaq riski ilə üzləşəcəksiniz. Özünüzə bir az səy göstərsəniz, gözlədiyinizdən daha tez bütün problemləri səndən əvvəl dəf edə bilərsən.

Gün uğurlu olacaq. Vacib məsələləri müzakirə etmək, ümumi dil tapmaq və yaxınlarınızla əlaqələri gücləndirmək uğurlu olacaq. Araşdırmalarla məşğul olan Dolçalar bir az daha çox səy göstərməli olacaqlar, amma nəticə buna dəyər.

Balıqlar

Gün öyrənmək, yeni biliklər əldə etmək və mühüm məsələlərin həlli üçün münasibdir. Fərasətiniz və intuisiyanız çətin vəziyyətlərin öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək. Maliyyə məsələlərini nizama salmaq üçün əlverişli zamandır. Xərclərinizi nəzərdən keçirin, investisiya variantlarını seçin.Yeni dostlar tapmaq və ya işgüzar münasibətləri romantik istiqamətə çevirmək şansı var.

