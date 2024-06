Fransız Polineziyasının nümayəndə heyəti MEDİA-da olub - FOTO

Maohi Nuinin (Fransız Polineziyasının) nümayəndə heyəti Medianın İnkişafı Agentliyində olub.

Agentlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, görüşdə Medianın İnkişafı Agentliyinin İcraçı direktoru Əhməd İsmayılov Azərbaycanda müasir çağırışlara uyğun media mühitinin formalaşması haqqında məlumat verib. Bildirib ki, Agentlik media sahəsində fəaliyyətin çağdaş trendlərə uyğunlaşdırılması, media subyektlərinin iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsi, jurnalistlərin peşəkarlığının və cəmiyyətin media savadlılığının artırılması istiqamətində çoxşaxəli fəaliyyət həyata keçirir.

O, “Media haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu və bu sahəni tənzimləyən digər normativ hüquqi aktlar barədə məlumat verib, eyni zamanda jurnalistlərin peşə etikası qaydalarının xüsusi əhəmiyyət daşıdığını qeyd edib, Azərbaycanda media sahəsində həyata keçirilən institusional quruculuq işlərindən danışıb.

Fransız Polineziyasından olan nümayəndələr media səhəsinin inkişaf etdirilməsi, media subyektləri və jurnalistlərə dəstək göstərilməsi istiqamətində işin təşkili, həmçinin müstəqil media subyektlərinin yaradılması ilə bağlı ölkəmizdəki təcrübə ilə maraqlandıqlarını bildiriblər, həmçinin gələcəkdə müvafiq sahədə əməkdaşlığın təşkili və mümkün formaları ilə əlaqədar öz fikirlərini bölüşüblər.

Görüşdə Polineziyada media sahəsinin inkişafı məqsədilə müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsinə dəstəyin göstərilməsi barədə qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılıb.

