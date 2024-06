“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin Yük Dasımalar Departamentinin Qatarların idarə edilməsi xidmətinin rəisi Əli Əlizadə vəfat edib.

Metbuat.az bizim.media-ya istinadən xəbər verir ki, 45 yaşlı Əli Əlizadə ürək tutmasından dünyasını dəyişib.

Mənbə bildirir ki, mərhum bu gün Gəncədə dəfn olunacaq.

