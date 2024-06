Naxçıvanda I və IV ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanı keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi I və VI ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçirib. İmtahan respublikanın 22 şəhər və rayonunda təşkil edilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilən imtahanda, ümumilikdə 920 abituriyent iştirak edib. İmtahanın idarə olunmasına 12 rəhbər, 93 nəzarətçi ayrılıb.

