Qatar yoluna düşən sərnişin dünyasını dəyişib.

Bu barədə Metbuat.az-a "Bakı Metropoliteni" QSC-dən məlumat verilib. Vəfat edən şəxsin 65-70 yaşlarında kişi olduğu bildirilib.

Məlumata görə, artıq qatarların hərəkəti bərpa edilib.

13:24

Bakı metrosunda sərnişin qatar yoluna düşüb.



Bu barədə Metbuat.az-a "Bakı Metropoliteni" QSC-dən məlumat verilib. Məlumata görə, "28 May" stansiyasına qatar daxil olanda, sərnişin stansiya yoluna düşüb.

"Xətlərdə yubanma var. Əlavə məlumat veriləcək".

