Bakı metropoliteninin "28 may" stansiyasında faciəvi halda ölən şəxsin kimliyi məlum olub.

Baş Prokurorluqdan Metbuat.az-a verilən məlumatda bildirilir ki, iyunun 2-də 1957-ci il təvəllüdlü Şərafəddin Abdullayevin metronun “28 May” stansiyasında dəmir yolu xəttinin üzərinə düşərək ölməsi faktı ilə bağlı Nəsimi rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

