İlham Əliyev bu sənədi təsdiqlədi

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Qazaxıstan arasındakı iki sənədi təsdiqləyib.

Metbuat.az bildirir ki, dövlət başçısı 2024-cü il martın 11-də Bakı şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə Qazaxıstan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi arasında dəniz gəmilərinin heyət üzvlərinin ixtisas diplomlarının qarşılıqlı tanınması haqqında Saziş”i təsdiq edib.

Bundan başqa, Prezident İlham Əliyev 2024-cü il martın 11-də Bakı şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə Qazaxıstan Respublikasının Təhsil və Elm Nazirliyi arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında 2017-ci il 3 aprel tarixli Sazişə dəyişikliklər edilməsi barədə Protokol”u da təsdiqləyib.

