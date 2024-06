Xoşqədəm Hidayətqızı yeni layihə ilə ekrana çıxacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə sosial media hesabında məlumat verib. Məlumata görə, yeni layihə “Zülmətdən işığa” adlanır:

"Tezliklə “Zülmətdən işığa”… Bizi izləyin. Yenə bəyənərək izləyəcəksiniz".



