Audiovizual Şuraya yeni təyinat olub.



Metbuat.az-ın məlumatına görə, Taleh Quliyev şuranın Kommunikasiya sektorunun müdiri təyin edilib.

Xatırladaq ki, T.Quliyev bundan əvvəl Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyində, Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyində (AZƏRTAC) çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.