Bu problemi olanlar fıstıq yeməlidir

Fısdıq E, B1, B6 vitaminləri, sink, maqnezium və potasium kimi vitamin və minerallarla zəngindir. Həmçinin insan sağlamlığı üçün bir sıra möhtəşəm faydaları olan qida məhsuludur.

- Ürək xəstəlikləri riskini azaldır

- Öd daşı əmələ gəlməsinin qarşısını alır

- Çəkini idarə etməyə kömək edir

- Hamiləlik zamanı lazım olan biotinlə zəngindir

- Ürək, əzələ və sinir sisteminin fəaliyyəti üçün vacib olan tiamin ehtiva edir

- Fıstıq yaxşı bir protein mənbəyidir

- Tərkibindəki kollagen sayəsində beyin inkişafını dəstəkləyir və dəri üçün faydalıdır

- Xərçəng riskini azaltmağa kömək edir.

